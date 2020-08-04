وكيل «التربية» بالإنابة يتفقد المدارس الثانوية.. ويطلع على جهوزية عودة الدراسة

قام وكيل وزارة التربية بالإنابة والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد صباح اليوم، بزيارة تفقدية لعدد من مدارس المرحلة الثانوية بمختلف المناطق التعليمية منها ثانوية صباح السالم للبنين وثانوية دعيج السلمان الصباح للبنين وثانوية أحمد الربعي للبنين وثانوية ماريا القبطية للبنات، وذلك للإطمئنان على سير العملية التعليمية وعودة استئناف الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي، حيث تم الاطلاع على استعدادات وجهوزية الإدارات المدرسية بمختلف طاقاتها البشرية من الهيئة التعليمية والفنية والإدارية لعودة الدراسة.

وأوضح المقصيد أن التعليم الإلكتروني سينطلق بشكل مباشر إعتبارًا من يوم الأحد المقبل، مؤكدًا على جهوزية الهيئة التعليمية من خلال الدورات التدريبية التي خاضها أعضاء هيئة التدريس بالفترة الماضية على وضعية واهتمام الإدارات المدرسية من خلال الإرشادات الصحية المتبعة من هذا الجانب الذي يكمن بالتباعد الجسدي وتوفير المعقمات والكمامات في الإدارات المدرسية وتطبيق لوائح ونظم ديوان الخدمة المدنية خاصة بالمرحلة الثالثة بدوام خمسين بالمئة من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية.

وأضاف المقصيد أن زيارة اليوم اطلعت على سير عملية الصيانة وجهوزيتها بما يتواكب مع عودة الحياة الدراسية في دولة الكويت، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للجميع.

وبدوره، قام ‏الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان بزيارة إلى عدد من المدارس الثانوية للإطمئنان على سير العمل فيها. كما قام الوكيل المساعد للمنشآت التربوية بزيارة مماثلة للمدارس الثانوية بمختلف المناطق التعليمية للإطلاع على متابعة أمور الصيانة واستعدادات المدارس.