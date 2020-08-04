«السكنية» باشرت أعمالها بما لايزيد عن 50‎‎ % تماشياً مع قرارات مجلس الوزراء

باشرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أعمالها وفق قرارات مجلس الوزراء المتخذة احترازياً ضد تفشي وباء فايروس كورونا المستجد، حيث تم استدعاء عدد من الموظفين لاستئناف أعمالهم بطاقة استيعابية لا تتجاوز الـ50‎‎ % بالإضافة إلى الالتزام بلبس القفازات وأغطية الوجه واستخدام المعقمات مع الحرص على التباعد الاجتماعي بما لايقل عن 1 متر ونصف المتر بين المراجع والموظف مقدمة الخدمة بمختلف أنواعها وبين الموظفين فيما بين بعضهم البعض وعدم الاجتماع داخل المكاتب بين الموظفين.

واستدعت المؤسسة الموظفين الذين لا يعانون من أي أمراض مزمنة أو الموظفات الحوامل أو الموظفين الذين قاموا بإجراء عمليات جراحية خلال الفترة الماضية كما سيبقى العمل كما هو عليه في المرحلة الأولى دون استخدام البصمة والاكتفاء بإثبات التواجد عبر التوقيع وتحت مسئولية كل مدير إدارة وقسم، مؤكدة أن المؤسسة ستباشر تقديم كافة خدماتها للمواطنين دون انقطاع عبر المنصة الإلكترونية الحكومية «متى» لأخذ الكود اللازم لمراجعة المؤسسة في مقرها الرئيسي في منطقة الوزارات أو في مختلف فروعها.