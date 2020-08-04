«المواصلات»: بدالة «101» خارج العمل حتى ظهور نتائج المسحات

اضطرت وزارة المواصلات في أول أيام العمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز الـ50‎‎ % وفق قرارات مجلس الوزارء الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كوفيد 19 المستجد، إلى إيقاف العمل في قسم استعلام الدليل 101 لتعقيم القسم كاملاً وعمل مسحة فحص الإصابة بفيروس كورونا لكافة الموظفين في القسم بسبب إصابة أحد العاملين وذلك وفقاً الاجراءات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وفي هذا السياق، وجه وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير المواصلات مبارك الحريص، بالتماشي مع الخطة الحكومية لاستئناف العمل وفق طاقة استيعابية لا تتجاوز الـ50‎‎ % في مختلف قطاعات الوزارة مع مراعات كافة توجيهات وزارة الصحة، من حيث عدم استئناف العمل بالنسبة للموظفين المشمولين بقرارات مجلس الوزراء والذين يعانون من أمراض مزمنة أو الموظفات اللاتي في فترات الحمل والولادة وايضاً ذوي الاحتياجات الخاصة مع الذين يخضعون لفترات الحجر المنزلي كما شدد على أهمية البقاء على الالتزام بالاشتراطات الوقائية كإستخدام المعقمات والحرص على ارتداء القفازات وأغطية الوجه والتباعد الاجتماعي بين كافة العاملين والمراجعين على حد سواء.

ولم تتوقف وزارة المواصلات عن تقديم خدماتها إلى المواطنين والمقيم كافة خلال الفترة الماضية ومنذ شهر مارس الماضي حتى يومنا هذا عبر الفرق المشكلة في كل القطاعات ذات الطابع المهني اليومي الذي تحتاجة البلاد لضمان الامن العذائية والدوائي وايضاً القطاعات الاخرى المعنية بخدمات الافراد مشيراً الى ان بدالة 101 واحد ستعاود اعمالها مباشرة بعد ظهور نتائج المسحات لكافة الموظفين والتأكد وحصر أعداد المصابين إن وجدت.