سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى برقية من رئيس غينيا بيساو.. إطمأن خلالها على صحة سمو الأمير

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقية من فخامة الرئيس الجنرال عمرو سيسوكو امبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو الصديقة إطمأن خلالها على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لسموه رعاه الله دوام الصحة والعافية.

هذا وقد بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية شكر جوابية لفخامته أعرب فيها عن شكره على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق التمنيات راجيا سموه لفخامته وافر الصحة والعافية.