«الصحة»: 475 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتسجيل 4 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 475 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 68774 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 465 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال475 السابقة تضمنت 323 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 68 في المئة و152 حالة لغير الكويتيين بنسبة 32 في المئة.

وذكر أن الإصابات حسب المناطق الصحية توزعت بواقع 139 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و106 حالات في منطقة الفروانية الصحية و101 حالة في منطقة الجهراء الصحية و67 حالة في منطقة حولي الصحية و63 حالة في منطقة العاصمة الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 131 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7983 حالة.

وأشار إلى أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 17 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2452 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 514051 فحصا.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 587 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 60326 حالة.