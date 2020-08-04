سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى برقية من رئيس فنزويلا اطمأن خلالها على صحة سمو الأمير

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقية من فخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة اطمأن خلالها على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كما عبر فيها باسمه وباسم حكومة وشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة عن خالص التمنيات لسموه رعاه الله بموفور الصحة وتمام العافية.

هذا وقد بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية شكر جوابية لفخامته أعرب فيها عن شكره على ما أبداه من مشاعر طيبة وتمنيات صادقة راجيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية.