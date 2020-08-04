سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمير تركي بن محمد آل سعود

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مساء اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من طيب المشاعر وصادق الدعاء ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.