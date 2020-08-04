سفارتنا في لبنان: على المواطنين المتواجدين في بيروت أخذ أقصى تدابير الحيطة والحذر

– ملازمة مقار السكن بشكل دائم.. والتقيد بتوجيهات السلطات المختصة

أھابت سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بكافة المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية أخذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وملازمة مقار سكنهم بشكل دائم والتقيد بالإرشادات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة بالجمهورية الشقيقة.

ودعت سفارة دولة الكويت المواطنين ممن يحتاج إلى أي مساعدة الاتصال برقم الطواريء الخاص بها : 96171171441+.

وأعربت السفارة عن بالغ الأسى لهذا الحادث متضرعة إلى الباری عز وجل أن يتغمد القتلى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه.