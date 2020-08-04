الهلال الأحمر الكويتي يعلن استعداده لتقديم كافة الخدمات والمساندة والدعم للأشقاء في لبنان

أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم عن تقديم كافة المسانده والدعم الاغاثي والانساني للاشقاء في لبنان جراء الانفجار الذي حصل اليوم في مرفأ بيروت.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر الدكتور هلال الساير في تصريح صحافي أن الجمعية تواصلت مع الصليب الاحمر اللبناني للوقوف والاطلاع على الاحتياجات الملحة للشعب اللبناني الشقيق.

وأضاف الساير أنه تم الاتصال مع الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتاني والاطلاع على كافة الاوضاع مشيراً إلى أن الجمعية تضع كافة خدماتها لصالح الاشقاء في لبنان.

وذكر أن الكويت وشعبها تقف الى جانب الشعب اللبناني في هذه الظروف العصيبة مشيرا الى ان الجمعية شكلت لجنه لتقديم المساعدات العاجله للشعب اللبناني من خلال الصليب الاحمر اللبناني.

واعرب الساير عن تعازي ومواساة مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي ومتطوعيه للشعب اللبناني الشقيق.