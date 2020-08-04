وزير الديوان الأميري: توجيهات سامية بمساعدات طبية عاجلة للبنان لمواجهة آثار انفجار مرفأ بيروت

بتوجيهات سامية من سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أن سموه حفظه الله أمر بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت عصر اليوم الثلاثاء.

هذا وقد أعرب معالي وزير شؤون الديوان الأميري عن خالص تعازي سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ومواساته إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل سائلا المولى تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه.