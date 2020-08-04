سمو نائب الأمير وولي العهد يعزي الرئيس اللبناني بضحايا انفجار مرفأ بيروت

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه لفخامته وللشعب اللبناني الشقيق بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية مؤكدا تعاطف دولة الكويت مع لبنان الشقيق سائلا المولى تعالى أن يحفظه وشعبه الشقيق من كل سوء ومكروه.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.