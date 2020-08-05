سفيرنا لدى لبنان: لا إصابات أو وفيات بين الرعايا الكويتيين إثر انفجار بيروت.. حتى الآن

قال سفير دولة الكويت لدى لبنان عبدالعال القناعي إنه وبفضل من الله وبعد التواصل المباشر مع السلطات المعنية في العاصمة بيروت لم تسجل أي حالة إصابة أو وفاة بين الرعايا الكويتيين “لا قدر الله حتى الآن” جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في وقت سابق من اليوم.

وذكر القناعي في تصريح صحفي أنه اطمأن من خلال التواصل المباشر مع السلطات اللبنانية المعنية على حالة مواطني ومواطنات دولة الكويت هناك إثر هذا الحادث الأليم.

وأشاد بالجهود الكبيرة المبذولة من كافة القطاعات في الجمهورية اللبنانية مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب بيروت لكل ما فيه استقرارها وأمنها وأمان أهلها الكرام.