«الصحة»: طائرة مساعدات طبية كويتية تصل لبنان

أعلنت وزارة الصحة عن تجهيز شحنة عاجلة من المساعدات الطبية من أجهزة وأدوية ومستلزمات بناء على التوجيهات السامية من سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت عصر أمس.

وأوضحت الوزارة عن تنسيق مشترك مع وزارة الخارجية لتجهيز ونقل الشحنة بالتعاون مع وزارة الدفاع عبر طائرة عسكرية، مشيرة إلى المتابعة المباشرة من وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح للانتهاء من مختلف إجراءات تجهيز الشحنة.

يذكر أن وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح قد أجرى مساء أمس الثلاثاء اتصالا هاتفيا بنظيره في الجمهورية اللبنانية حمد حسن عبر خلاله عن بالغ الأسى للانفجار الضخم الذي وقع في وقت سابق بمرفأ بيروت.

وذكر الوزير الصباح خلال الاتصال أنه بناء على توجيهات سامية من سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وانطلاقا من حرص دولة الكويت على الوقوف مع الأشقاء في لبنان والتضامن معهم فقد تقرر تقديم مساعدات طبية عاجلة لمجابهة آثار الانفجار الضخم وتجاوز تداعياته.

وقدم وزير الصحة اللبناني الشكر والتقدير للأشقاء في دولة الكويت على هذه المبادرة الكريمة معربا عن خالص تمنياته لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالشفاء العاجل.