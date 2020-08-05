سمو رئيس الوزراء يعزي نظيره اللبناني بضحايا انفجار مرفأ بيروت

أجرى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء اتصالا هاتفيا بدولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة حسان دياب اثر الحادث الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت يوم أمس.

وأعرب سموه خلال الاتصال عن بالغ تعازيه ومواساته بضحايا هذا المصاب الكبير مؤكدا أن الكويت حكومة وشعبا وبناء على حرص وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما ستقدم كل الدعم وستعمل على توفير كافة المستلزمات الضرورية في مواجهة تداعيات هذا الحادث الأليم للأشقاء في لبنان.

وأكد سموه حرص دولة الكويت على استقرار وأمن الجمهورية اللبنانية الشقيقة متمنيا للشعب اللبناني تجاوز آثار هذا الحادث ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب دولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية عن شكره وتقدير الشعب اللبناني للكويت وقيادتها الحكيمة على مبادرتهم الأخوية والانسانية تجاه اشقائهم في لبنان وهو “ما عهدناه دوما من إخواننا في دولة الكويت الشقيقة”.