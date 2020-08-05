سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى برقية من الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود اطمأن خلالها على صحة سمو الأمير

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود إطمأن خلالها على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

هذا وقد بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية شكر جوابية لسموه أعرب فيها عن شكره على ما أبداه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء راجيا لسموه دوام الصحة والعافية.