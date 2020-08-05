سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى برقية من رئيس مجلس الأعيان الأردني

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقية من دولة فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إطمأن خلالها على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سائلا الباري جل وعلا أن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة وتمام العافية.

هذا وقد بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية شكر جوابية له أعرب فيها عن شكره على ما أبداه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء متمنيا له دوام الصحة والعافية.