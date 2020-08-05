«المواشي»: جهزنا 37 % من الأضاحي المذبوحة بمسالخ الكويت

أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية أنها قامت بتجهيز 13365 ذبيحة من الأغنام والأبقار والجمال في أول ثلاثة أيام من عيد الاضحى المبارك بما يشكل نسبة 37 في المئة من إجمالي الأضاحي المذبوحة في جميع مسالخ دولة الكويت.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي في بيان صحفي اليوم الاربعاء إنه تم الانتهاء من استقبال وخدمة المضحين من المواطنين والمقيمين والجمعيات والمؤسسات الخيرية لمدة أربعة أيام خلال عيد الاضحى في مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الجديد.

وأضاف بودي أن سنة 2020 كانت استثنائية حيث ألقت جائحة كورونا المستجد «كوفيد – 19» بظلالها على الوضع الصحي في العالم اجمع مما تطلب اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس للتقليل من خطر العدوى بهذا الوباء خصوصا عند استقبال المضحين من المواطنين والمقيمين.

وأشار إلى انه تم وضع خطة لتحقيق التباعد الجسدي المطلوب ورفع مستوى الوقاية من الاختلاط بالاخرين وتطبيق الإجراءات الكفيلة بحماية المضحين من هذا الوباء في كافة المرافق التابعة للمسلخ لافتا إلى أن المضحين قاموا بحجز مواعيد عبر منصة «متى» الى جانب الهيئات والجمعيات واللجان الخيرية.

وتعتبر «نقل وتجارة المواشي» شركة كويتية مساهمة عامة تأسست عام 1973 وهي احدى شركات الامن الغذائي في دولة الكويت وأكبر ناقل للأغنام الحية في العالم وأقدم شركة لتجارة المواشي الاسترالية في المنطقة.