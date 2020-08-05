الوعلان: هدفنا وضع نصوص قانونية حاسمة تحكم السيطرة على ظاهرة مخالفات البناء

⁃ متابعة كافة المحاضر المحررة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التجاوزات في كافه أنواع السكن

⁃ فعلنا “البلوك” على معاملات مخالفين البناء الذين صدرت أحكام نهائية ضدهم عبر الربط الإلكتروني بين البلدية ونيابة التنفيذ الجنائي

⁃ البلدية نفذت إزالة جبرية لبعض مخالفات البناء بموجب أحكام قضائية نهائية بلغت 10 إزالات في مختلف أنواع السكن

⁃ نسقنا مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بشأن إزالة مخالفات لبنايات مشهورة خلال الفترة المقبلة

أكدت رئيس لجنة مخالفات البناء المستشار عمشاء الوعلان أن بلدية الكويت هدفت اثناء تعديل قانون البلدية السابق رقم5 لسنة 2005 إلى وضع نصوص قانونيه حاسمه تحكم السيطرة على ظاهرة مخالفات البناء و الحد منها بإجراءات رادعة حيال من يخالف أنظمة البناء، خاصة أن دخول السكن الخاص لضبط المخالفات يحتاج إلى إذن من النيابة العامة نظرا لحرمة السكن المكفولة دستوريا .

‏وقالت الوعلان في تصريح أن قانون البلدية الحالي رقم 2016/33 قد صدر بنصوص قانونيه لا تجيز للبلدية قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف إلا بعد صدور حكم نهائي قابل للتنفيذ وهذا الأمر يتطلب وقتا قد يصل لعدة سنوات في ساحات القضاء لحين صدور الحكم النهائي.

‏وتابعت : أنه في ظل نصوص قانون البلدية الحالي تكون مخالفة البناء قائمة وأثناء تلك الفترة لا يمكن للبلدية إزالتها أو التصدي لها سوى بعمل محضر المخالفة التي تصل بالنهاية إلى القضاء فضلا على أن قرارات إيقاف الأعمال المخالفة الصادرة من مدير عام‏ ‏البلدية أو من يفوضه حسب القانون ليس له قوة تنفيذية فورية ولا يمكن لوزارة الداخلية تنفيذها في غياب النص التشريعي الملزمة لها .

‏ولفتت إلى أنه في ضوء الوضع الحالي للقانون قام الجهاز التنفيذي باتخاذ اتجاه آخر لحين التعديل المنشود لقانون البلدية متمثل بإنشاء لجنة متخصصه من الإدارة القانونية و المهندسين الفنيين تختص بمتابعة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الظاهرة في ضوء القوانين والنظم واللوائح المعمول بها حاليا .

‏واشارت الوعلان إلى أن لجنة متابعة مخالفات البناء بناءا على التكليف الصادر من قبل مدير عام البلدية م .احمد المنفوحي قامت بحصر و متابعه كافة المحاضر المحررة ضد مخالفات البناء حتى وصولها إلى الادعاء العام والقضاء و متابعه الاجراءات المتخذه حيال التجاوزات في كافه انواع السكن.

‏واوضحت أن اللجنة المشكلة باشرت عملها في متابعة تلك المحاضر وخاصة المتعلقة بمخالفات الدور الرابع في السكن الخاص ، مؤكدة أنها اتخذت كل التدابير اللازمة حيالها إلا أن الوضع يستغرق عدة سنوات في القضاء حتى تستطيع البلدية إزالتها حسب النظم والقوانين المتبعة حاليا

‏وتابعت : بان الربط الإلكتروني بين البلدية ونيابة التنفيذ الجنائي يزود البلدية بصفة دورية بالأحكام النهائية الصادرة في مخالفات البناء لوضع بلوك على معاملات المخالفين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية بالإزالة في البلدية وبعض الجهات الأخرى.

‏واختتمت الوعلان تصريحها بأن تلك الإجراءات اتت ثمارها حيث شهدت الفترة الماضية حالات إزالة جبريه لبعض مخالفات البناء الصادر بها أحكام نهائية بلغت 10 ازالات في مختلف انواع السكن وقامت اللجنة بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام في تنفيذ تلك الازالات وجاري تنفيذ المزيد من الازالات في بنايات مشهوره بالفترة القريبة المقبلة.