«الصحة» تسمح بإجراء العمليات الجراحية بالقطاع الطبي الأهلي

حدثت وزارة الصحة آلية العمل في القطاع الطبي الأهلي، حيث سمحت الوزارة للقطاع الطبي الأهلي بعودة العمليات الجراحية والمناظير وفق الأولوية الرابعة في التدرج للعودة إلى العمليات الجراحية حتى بداية شهر أكتوبر، على أن يتم تقييم الإجراءات بشكل دوري، فضلا عن الالتزام بتطبيق الموافقة المستنيرة والإقرار بالتعهد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية قبل إجراء العمليات الجراحية والأشعة التداخلية والمناظير، علاوة على اتباع المتطلبات والمعايير الطبية لعودة العمليات الجراحية لاقسام العيون.

وتضمن التحديث أن تستمر المؤسسات العلاجية بالعمل بنظام المواعيد المجدولة مسبقا مع ترك فترة زمنية لا تقل عن 20 دقيقة بين المواعيد، وأن يكون آخر موعد مسبق للحجز في العيادة الساعة 8 مساء.