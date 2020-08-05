وزير الخارجية يعزي نظيره اللبناني بضحايا التفجيرين بمرفأ بيروت

بعث وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأربعاء ببرقية إلى نظيره وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اللبنانية أعرب خلالها عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الأبرياء الذين وافتهم المنية جراء التفجيرين المروعين اللذين وقعا في مرفأ بيروت أمس الثلاثاء.

وجدد الشيخ أحمد ناصر المحمد تضامن ومساندة دولة الكويت التامين مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة نحو تجاوز آثار وتداعيات هذه الفاجعة سائلا العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الجمهورية اللبنانية الشقيقة وشعبها العزيز من كل سوء ومكروه.