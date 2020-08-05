«القوى العاملة» تمدد تقدير الاحتياج إلى نهاية العام

أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى تمديد تقدير الاحتياج حتى نهاية العام مع شرط إقرار الرواتب بناءً على الاجتماع الذي تم مع ممثلين من الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجمعية رواد الأعمال الكويتية واتحاد صالونات الكويت، تسهيلا لهم في ظل استمرار جائحة كورونا

وأضاف الموسى خلال لقائه المجاميع الشبابية بأن الهيئة استقبلت طلبات شهادات الرواتب الخاصة بأصحاب الأعمال المسجلين لدى إدارة خدمة أصحاب الأعمال «أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة» في مبنى الإدارة بمنطقة الصديق خلال الفترة المسائية تسهيلاً وتخفيفاً على أصحاب تلك المشاريع وايضا تم استقبالهم خلال عطل عيد الأضحى المبارك في نفس الفترة المذكورة.

وأكد الموسى أن الهيئة تسعى دائما لتسهيل الإجراءات على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دون الإخلال بالإلتزامات المفروضة على طرفي الانتاج التي اقرها قانون العمل والقرارات المنفذة له، وشكر الموسى الحضور على تواصلهم وسعيهم المستمر وحرصهم الدائم على تخفيف الآثار الناتجة خلال فترة جائحة فيروس كورونا على سوق العمل.