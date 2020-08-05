سمو نائب الأمير وولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني

أجرى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا مساء اليوم بأخيه فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة أعرب خلاله عن تعاطف دولة الكويت للبنان الشقيق في مواجهة حادث الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت وأودى بحياة العشرات وإصابة المئات ودعمها له في مواجهة آثاره ووقوفها إلى جانبه.

كما عبر سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وتعازي الشعب الكويتي لفخامته وللشعب اللبناني الشقيق ولأسر الضحايا متمنيا سموه للضحايا الرحمة والمغفرة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه.