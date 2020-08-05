وزير التجارة يبحث هاتفيا ونظيره اللبناني احتياجات بيروت من المساعدات والمواد الغذائية

أجرى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا بوزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية راوول نعمة جدد خلاله تضامن دولة الكويت ومؤازرتها بيروت في مواجهة تداعيات الانفجار المؤسف الذي وقع يوم أمس.

وبحث الروضان ونظيره في لبنان احتياجات البلد الشقيق من المواد الغذائية التي يمكن لدولة الكويت تقديمها مساهمة منها في مجابهة تداعيات هذا الحادث انطلاقا من توجيهات سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وحرصا من دولة الكويت على الوقوف مع البلد الشقيق والتضامن معه.