«الهلال الأحمر» تسير طائرة مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي إقلاع طائرة الإغاثة اليوم الخميس من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى لبنان وعلى متنها 36 طنا من الأدوية والكراسي المتحركة وحليب الأطفال وأكياس الدم لإيصالها للشعب اللبناني الشقيق الذي تعرض لانفجار كبير في مرفأ بيروت.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان هذه الطائرة تندرج ضمن جسر المساعدات الإنسانية والطبية الذي أمر به سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بتخصيص مساعدات عاجلة للاشقاء في لبنان بعد تعرضه لهذا الانفجار الذي ألحق أضرارا مادية جسيمة.

وأضاف الساير أن فريق الجمعية سيعزز وجوده الميداني في لبنان للاشراف على توزيع المواد الطبية والاغاثية بالتعاون مع سفارة الكويت في لبنان والصليب الاحمر اللبناني ولتلبية احتياجات المتضررين وتعزيز جهود السلطات اللبنانية في ظل الظروف القائمة.

وأوضح أن الجمعية ستنسق مع الصليب الاحمر اللبناني لإيصال الأدوية إلى المستشفيات بشكل عاجل والاطلاع على الاحتياجات لتوفيرها خلال الايام المقبلة مشيرا الى وجود متطوعين من الجمعية في لبنان لتوزيع المواد الطبية والاغاثية على المتضررين.

وأعرب عن الشكر والتقدير لوزارة الدفاع الكويتية لتسخير الطائرات الاغاثية ولوزارة الخارجية الكويتية على المساهمة في إنجاح هذه المهمة الإنسانية.

وأكد حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها الكويت في ضوء توجيهات سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بتقديم الدعم والمساندة اللازمين للمتضررين من جراء الانفجار في مرفأ بيروت.

وأشار الى أن جهود الجمعية الاغاثية في لبنان هي واجب تجاه أبناء الشعب اللبناني معربا عن أمنياته بأن تسهم هذه المساعدات في التخفيف من معاناة المتضررين جراء حادثة المرفأ الأليمة.

وأعرب الساير عن أحر التعازي لاهالي ضحايا الانفجار داعيا الله ان يمن على المصابين بالشفاء العاجل.