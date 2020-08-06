بلدية «الفروانية»: تحرير 36 مخالفة ورفع 6 سيارات ووضع 200 ملصق على سيارات مهملة

إستمرارا للجهود الميدانية التى تنفذها إدارات النظافة العامة واشغالات الطرق بالمحافظات لرفع مستوي النظافة فضلاً عن رصد المخالفين وإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ضمن مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية بالبلاد ، كشفت إدارة العلاقات العامة عن عدة جولات نفذتها الفرق الرقابية بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية تضمنت رفع السيارات المهملة فضلاً عن رفع المخلفات بعموم المحافظة.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالفروانية سعد الخرينج بانه تم وضع خطة عمل مكثفة تتضمن تطبيق كافة اللوائح التى تقع ضمن إختصاص إدارة النظافة ، لاسيما وأن الخطة أنطلقت منذ اسبوع استكمالا للحملات السابقة حيث اشتملت على رفع السيارات المهملة ورفع المخلفات.

وتطرق إلى تنسيق دائم بين الفرق الميدانية والجهات المختصة في حال رصد مخالفات تتبع جهات حكومية اخرى وياتي هذا من منطلق حرص البلدية على التعاون المستمر تنفيذا لتعليمات الادارة العليا في البلدية .

ولفت إلى أن الفرق الرقابية ضبطت 5 مخازن غير مرخصة بمنطقة جليب الشيوخ وتم إحالة المخالفين للجهات المختصة عقب إستكمال الاجراءات القانونية من قبل الفرق الميدانية بالبلدية.

وذكر بأنه تم رفع 6 سيارات مهملة وتحرير 36 مخالفة مخالفة متنوعة فضلا عن وضع 200 ملصق على سيارات مهملة تمهيداً لرفعها بمجرد إنتهاء المدة القانونية .

وشدد الخرينج لمفتشي الفرق بتطبيق اللوائح بكل حزم على المخالفين الذين يتم رصدهم لمخالفتهم لوائح وانظمة البلدية ، مناشداً الجميع الالتزام بلوائح وانظمة البلدية تجنباً للمسائلة القانونية .

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال أى شكوي بعدم التردد بالابلاغ عنها عبر خدمة واتساب البلدية ” 24727732″ أو عبر الخط الساخن “139” للتعامل الفوري معها.