«المبرة الخيرية»: أكثر من 110 أسرة استفادت من مشروع الأضاحي

أعلنت المبرة الخيرية الإسلامية عن تنفيذ مشروع الأضاحي لهذا العام داخل دولة الكويت حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع أكثر من 110 أسرة من الأسر المتعففة والمتضررين من أزمة كورونا

وقال رئيس مجلس إدارة المبرة منصور اللوغاني، “بحمد الله استكملنا توزيع الأضاحي على مستحقيها داخل دولة الكويت”، وذلك مشاركة من المبرة الإسلامية الخيرية في دعم جهود مكافحة فيروس كورونا من خلال التوزيع على الأسر والعمالة المتضررة و استجابة لقرار مجلس الوزراء الأخير الداعي إلى تكثيف توزيع الأضاحي داخل الكويت .

وبين اللوغاني أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ أكثر من 110 أسرة حيث تم التوزيع بإشراف مباشر من مجلس إدارة المبرة وبمشاركة المتطوعين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وأكد اللوغاني على تنوع جهود المبرة في دعم مكافحة كورونا من خلال استمرار تقديم المساعدة والسلال الغذائية للأسر المتعففة، بالإضافة إلى استمرار توزيع المياه ضمن مشروع سقيا الماء على العمال والمحتاجين للتخفيف من معاناة العمل في حر الصيف .

وختم اللوغاني بتوجيه الشكر إلى أهل الخير لإسعاد إخوانهم وأخواتهم المعسرين وإضفاء السعادة على قلوبهم، مستذكراَ الشعار الذي كان أهل الخير سببا فيه «أسعَدُ الناس من أسعَدَ الناس»، داعياً أهل الخير إلى دعم مشاريع المبرة من خلال التبرع على موقعها على الإنترنت أو من خلال الخط الساخن 94113411، راجيا من الله العلي القدير التوفيق والسداد والقبول وأن يحفظ الكويت وأهلها وجميع بلاد المسلمين من البلاء والوباء وسيء الأسقام.