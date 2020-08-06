«إحياء التراث»: فزعة كويتية للمتضررين من انفجار بيروت

فزعة كويتية جديدة أعلنتها جمعية إحياء التراث الإسلامي، حيث أطلقت حملتها لإغاثة المتضررين من حادثة الانفجار المدمر الذي حصل في العاصمة اللبنانية – بيروت، وستستمر الحملة والتي بدأت اليوم في تقديم مواد الإغاثة والمساعدات وفق ما تفرضه الأوضاع هناك من احتياجات .

وقد حددت إدارة الجمعية في وقت سابق خطة عمل عاجلة تتضمن التركيز على توفير المساعدات الطبية العاجلة، وكذلك توفير المواد الغذائية، حيث سيتم توزيع سلال غذائية على المتضررين والمحتاجين هناك.

كما ستسعى الجمعية لتخفيف الأضرار التي تعرضت لها بعض المساكن المتضررة بمساعدة أصحابها وترميم وإصلاح ما يمكن إصلاحه منها.

وتعمل الجمعية على التنسيق مع الجهات الخيرية المعتمدة في لبنان، حيث سيكون تقديم هذه المساعدات من خلال الشراء المباشر من داخل لبنان، نظراً لتوفر جميع المستلزمات والمواد في السوق اللبناني ، وسيكون التنفيذ من خلال الجهات الرسمية الكويتية، وعلى رأسها وزارة الخارجية وبإشراف سفارة دولة الكويت في بيروت.