«التربية» استعادت مدارسها من الجهات الحكومية.. وعقمتها

كشف وكيل وزارة التربية بالإنابة والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد أن الوزارة تسلمت جميع مدارسها، البالغ عددها 366 مدرسة، من الجهات الحكومية التي كانت تشغلها خلال الأشهر الماضية.

وأضاف مقصيد أن الجهات الحكومية التي استعادت التربية مدارسها منها هي الداخلية والشؤون بعد أن كانت تستغلها مراكز إيواء وتخزين، لافتا بأن آخر موعد تسلمت فيه الوزارة مدارس كان 15 يوليو الماضي.

وأشار مقصيد إلى أن التربية وضعت الاشتراطات من خلال تسليم المحاضر الرسمية من قبل مديري الشؤون الهندسية للتنسيق مع هذه الجهات المستقلة وحرصت على تعقيم جميع المدارس بالكامل بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية.