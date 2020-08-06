«نزاهة»: «الاطلاع على المعلومات».. لبنة جديدة للوقاية من الفساد

أعربت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن ارتياحها الكامل لإقرار مجلس الأمة مشروع قانون تنظيم حق الاطلاع على المعلومات، وإرساله للحكومة بما ينبئ عن قرب دخول هذا القانون حيز النفاذ فور اكتمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القوانين.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن «قانون تنظيم حق الاطلاع على المعلومات يمثل لبنة جديدة في بناء الوقاية من الفساد وتعزيز منظومة الشفافية والنزاهة في العمل العام من خلال الاعتراف بحق نشر تداول المعلومات ودعم روح الشفافية والنزاهة وتأكيد حق الشخص في الاطلاع عليها متى كانت في حوزة الجهة أو تحت إدارتها».

واختتمت بالقول «تتطلع نزاهة إلى الإسراع فى إقرار كافة القوانين والنظم ذات الصلة بهدف اكتمال المنظومة التشريعية والواردة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد».