«الشؤون» تبدأ التنسيق مع الجمعيات الخيرية لإطلاق حملات تبرعات للبنان

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب أنه في إطار توجيهات القيادة العليا بضرورة تقديم مساعدات عاجلة للجمهورية اللبنانية الشقيقة في مواجهة أزمتها الحالية قامت «الشؤون» ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالتنسيق مع الجمعيات لإطلاق مشروعاتها الإغاثية لهذا الغرض كل جمعية على حدة.

وقال شعيب في تصريح صحفي اليوم الخميس إن الوزارة ستشرف على هذه المشروعات الإغاثية وفق المعتاد في هذه الحالات من خلال قيام الجمعيات الراغبة في إطلاق دعوة لجمع التبرعات بالتقدم للوزارة بكتاب رسمي مستقل لطلب عمل الإغاثة مثل أي مشروع آخر يحدد فيه الجمعية المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية.

وأوضح أن حملات جمع التبرعات ستخضع للضوابط المعمول بها في وزارة الشؤون وقوانين العمل الخيري إذ يحظر على الجمعيات الخيرية جمع التبرعات النقدية بكل أشكالها.

وأضاف أن على الجمعيات الالتزام بجمع تلك التبرعات باستخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها بلائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري «28/أ» لسنة 2016 “الكي.نت والأونلاين والاستقطاعات البنكية والتطبيقات الالكترونية بالهواتف الذكية وأجهزة الجمع الإلكتروني والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصال”.

وذكر أن جميع الجمعيات الخيرية الراغبة في تنظيم حملة جمع تبرعات سيسمح لها باستثناء الجمعيات التي لم يرد في نظامها الاساسي السماح بجمع التبرعات.