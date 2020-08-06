«التربية» تصدر نشرة بشأن الإجراءات التنفيذية لنظام الصندوق المالي للعام الدراسي «2019/2020»

أصدر وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع الشؤون المالية يوسف النجار نشرة لجميع المراحل التعليمية المختلفة ومعاهد وإدارة التعليم الديني ومدارس التربية الخاصة في شأن الإجراءات التنفيذية لنظام الصندوق المالي خلال العام الدراسي 2019 /2020م.

وحددت النشرة الشروط الواجب توافرها في فواتير الصرف من تحويلات الوزارة أو الموارد الأخرى فيما يلي:

• يجب أن تكون الفواتير أصلية موقعه من البائع ومسجل بها العنوان ورقم التليفون والتاريخ، وأن تكون دون شطب أو تغيير أو تحريف وأن تكون الأصناف المشتراة في حدود الأصناف المصرح بها وبشرط توقيع وختم مدیر/مديرة المدرسة على جميع الفواتير، وفي حالة الشراء من الجمعيات التعاونية يرفق شريط ماكينة النقد مع الفاتورة.

• استثناء مما سبق قبول سندات الصرف دون إرفاق الفاتورة في حالات الشراء من الشبرة أو سوق السمك أو النقل من المدارس بحيث لا يتعدى المبلغ المصروف في هذه الحالة «30 د.ك ».

• سيتم قبول الفواتير بالشروط السابقة فقرة «1» بتاریخ عقب تاريخ التحويل البنكي على حسابات الصندوق المالي المدرسي.

• في ظل توجيهات مجلس الوزراء الخاصة بالإشتراطات الصحية سيتم اعتماد فواتير تسوية الصندوق المالى المدرسي التي تخص أدوات التنظيف والتعقيم والكمامات والمبالغ البسيطة التي تخص صيانة المنشأت والمرافق والعاجل منها فقط.

وأكد النجار تحويل المبالغ المستحقة للمدارس حتى تاريخ 31 / 3 / 2020 لتكون مخصصة فقط للصرف منها «الباب الثاني على الاحتياجات الفعلية شريطة موافقة واعتماد مدير / مديرة المدرسة على الفواتير.

ونوه على أهمية إيداع قيمة مبيعات المقصف المدرسي ثم يصرف منها قيمة فواتير المشتريات، وقيمة فواتير مصروفات النشاط، ونصيب المنطقة أو إدارتي التعليم الديني ومدارس التربية الخاصة وأخيرا نصيب الأسهم في نهاية العام الدراسي ويجب مراعاة الدقة عند إعداد نموذج نتيجة أعمال جماعة النشاط المدرسي.

وأضاف «يجب الحصول على موافقة إدارة الشؤون المالية خطياً قبل شراء أي أصناف أو طلب خدمات لم ترد ضمن مجالات الصرف من مخصصات الباب الثاني ومصروفات الصيانة المنوه عنهما وكذلك في حالة الصرف من حساب الموارد الأخرى، والإدارة المالية غير مسئولة عن تسديد فواتير مخالفة بما جاء بالنشرة من بنود».

وأكد على التزام الجهات الخاضعة لنظام الصندوق الصندوق المالي باستخدام النماذج المعتمدة ولا يجوز استبدالها بأخرى أو إعادة طباعتها وتتولى إدارة التوريدات والمخازن تزويد هذه الجهات بالنماذج.