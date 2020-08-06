سفارتنا بالقاهرة: يمكن لمواطنينا العودة للبلاد عبر طيران من خارج إطار الدول المحددة بتعميم «الطيران المدني»

قالت سفارة دولة الكويت في القاهرة اليوم الخميس إنها تتابع عن كثب وعلى تواصل مع المواطنين الكويتيين المتواجدين في مصر وخاصة أبنائها الطلبة.

وأكدت السفارة في بيان صحفي أنه نظرا لتوقف حركة الطيران بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة بسبب جائحه «كورونا» فقد تم إبلاغ المواطنين الكويتيين الراغبين بالعودة إلى البلاد أنه بإمكانهم الحجز على أي من شركات الطيران التي تشغل إلى مصر من خارج إطار الدول التي حددها تعميم الادارة العامة للطيران المدني في الكويت.

وأشارت إلى أنها متواصلة في أداء واجبها في تقديم أي مساعدة للمواطنين الكويتيين الراغبين بها وتذليل أي عقبات تواجههم على مدار الساعة على أرقام الطوارئ التالية: «0020121044449» و«0020121044448» مجددة الدعوة للمواطنين للتواصل معها في حال الحاجة لأي مساعدة.