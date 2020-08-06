«الصحة»: طائرة مساعدات طبية جديدة تصل لبنان غدا

أعلنت وزارة الصحة عن تجهيز شحنة جديدة من المساعدات الطبية إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت انطلاقا من حرص دولة الكويت على الوقوف مع الأشقاء في لبنان والتضامن معهم.

وأوضحت الوزارة أن الشحنة الجديدة تعد الثانية التي تجهزها عبر تنسيق مشترك مع وزارة الخارجية وبالتعاون مع وزارة الدفاع وعبر إشراف وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح بناء على توجيهات سامية من سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

وأفادت “الصحة”، أنه من المقرر أن تصل الشحنة الثانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة غدا الجمعة عبر طائرة عسكرية بعد التعاون مع وزارة الدفاع في هذا الشأن.

يذكر أن العاصمة اللبنانية بيروت شهدت الثلاثاء الماضي انفجاراً في أحد مخازن المرفأ الذي تسبب في موجة انفجارية هائلة خلفت عشرات الضحايا وآلاف المصابين، والوزارة تعرب عن صادق وخالص المواساة لأهالي الضحايا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.