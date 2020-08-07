«التأمينات»: إنجاز معاملات «الاستبدال» و«المعاشات التقاعدية» إلكترونياً.. اعتبارا من الأربعاء المقبل

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية إنه يمكن للمعنيين بقانوني القيمة الاستبدالية للمؤمن عليهم من أصحاب المعاشات «الاستبدال» وصرف سبعة معاشات مقدمة للمتقاعدين بنسبة خصم 15 في المئة «المعاشات التقاعدية» إتمام معاملاتهم عبر تطبيقها الإلكتروني «ذخر» وموقعها الرسمي اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل دون الحاجة لمراجعة مقرها.

وذكر نائب المدير العام للشؤون التأمينية في «التأمينات العامة» خالد الفضالة لوكالة الأنباء الكويتية الخميس أن «المؤسسة» قد انتهت من هذه الخطوة انطلاقا من حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم.

وأضاف الفضالة أنه بالانتهاء من تجهيز الآلية الخاصة بتنفيذ القانون رقم «7» لسنة 2020 بشأن استبدال جداول الاستبدال والذي شملت تعديلاته زيادة قيمة الدينار المقابل لسن المستبدل يمكن للمستبدلين مدى الحياة الاستبدال مرة أخرى أو خفض قيمة الجزء المستبدل للحالات القائمة وفق الجدول المعدل للمدة المتبقية عبر قنوات «التأمينات» الرقمية.

وأوضح أن «الاستبدال» يعد خيارا لأصحاب المعاشات التقاعدية والمؤمن عليهم أثناء الخدمة إذ يسمح لهم باستبدال جزء من المعاش دفعة واحدة ويتميز بأنه يسقط عند الوفاة ولا يشترط تقديم مستندات لبيان الغرض منه أو وجود كفيل وضمان.

وأفاد بأن قيمة الجزء المستبدل ثابتة بحسب السن والمدة عند الاستبدال مبينا أن إعادة تسوية حالات الاستبدال القائمة لأصحاب المعاشات التقاعدية والمؤمن عليهم أثناء الخدمة ستتم آليا دون الحاجة لمراجعة المؤسسة.

وأشار الفضالة إلى أن المؤسسة انتهت كذلك من تجهيز الآلية الخاصة بتنفيذ القانون رقم «8» لسنة 2020 والذي يسمح لصاحب المعاش التقاعدي بطلب صرف صافي سبعة معاشات تقاعدية مقدمة ويكون السداد بنسبة 15 في المئة من صافي المعاش التقاعدي بحد أقصى 47 شهرا كما يمكن صاحب المعاش التقاعدي من التقدم بالطلب مرة واحدة في الحياة فقط أو تقسيم الطلب على مرتين.

وأوضح أنه في حالة الرغبة في خفض القسط من 25 في المئة إلى 15 في المئة للحالات التي سبق أن صرفت المعاشات المقدمة طبقا للمادة «112» مكرر “أ” قبل التعديل فإنه يمكنهم تنفيذ ذلك عبر تطبيق ذخر والموقع الرسمي للمؤسسة.