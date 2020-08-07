«التجارة» تعلن تسيير طائرة مساعدات غذائية إلى لبنان

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تسيير طائرة مساعدات مواد غذائية اليوم الجمعة الى العاصمة اللبنانية بيروت ضمن جسر المساعدات الانسانية المقدمة للاشقاء في لبنان اثر الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت.

وقالت الوزارة في بيان خصت به وكالة الأنباء الكويتية إن مساعدات المواد الغذائية جاءت بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع وشركة المطاحن الكويتية بناء على توجيهات سامية من سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله للتضامن والوقوف مع الشعب اللبناني.

وأشارت الى تقديم مساعدات عبر شحنات مجدولة تتضمن مواد غذائية عاجلة مع بداية الاسبوع المقبل مبينة ان المواد تتضمن الحليب والزيت وصنفين من انواع الطحين.

ومن جهته، قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة الكويتية محمد العنزي في تصريح ل ان الجسر الجوي الغذائي الى لبنان الذي بدأ اليوم يأتي بمساهمات من عدة جهات حكومية عبر وزارتي التجارة والصناعة والصحة الكويتيتين بالإضافة إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وأشار العنزي إلى استمرار الجسر الجوي لتقديم السلع الغذائية والإنسانية الى لبنان خلال الأيام القادمة مؤكدا ان العمل جار ايضا لتنظيم ووضع خطة لتقديم تلك المساعدات عبر النقل البري المباشر.

واعرب عن شكره وتقديره لوزارة الدفاع الكويتية لوضعها كل الإمكانات والتسهيلات لضمان وصول السلع بأسرع وقت ممكن الى “اخوتنا في لبنان” داعيا الله عزو وجل أن تتجاوز بلادهم هذه الكارثة.

يذكر ان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان جدد اتصاله بوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راؤول نعمة لمعرفة احتياجات لبنان من المواد الغذائية والتي يمكن ان تقدمها الكويت لاشقائها.