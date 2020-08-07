«الصحة»: 682 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتسجيل حالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 682 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 70727 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 471 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال682 السابقة تضمنت 461 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 6ر67 في المئة و221 حالة لغير الكويتيين بنسبة 4ر32 في المئة.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 176 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و152 حالة في منطقة الفروانية الصحية و130 حالة في منطقة الجهراء الصحية و118 حالة في منطقة حولي الصحية و106 حالات في منطقة العاصمة الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 124 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7926 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4086 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 526286 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 720 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 62330 حالة.