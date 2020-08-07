«إحياء التراث»: نصف مليون دولار الدفعة الأولى من تبرعات أهل الكويت لإغاثة المتضررين في بيروت

نصف مليون دولار تقريباً هي حصيلة الدفعة الأولى من تبرعات أهل الكويت من خلال جمعية إحياء التراث الإسلامي خلال يومين من بدأ الفزعة الكويتية التي أطلقتها جمعية إحياء التراث الإسلامي لإغاثة المتضررين من حادثة الانفجار المدمر الذي حصل في العاصمة اللبنانية بيروت، كما أعلنت إدارة الحملة أنها قد بدأت وفي أرض الحدث فعلياً بتوزيع المساعدات العينية على المتضررين وخصوصا السلال الغذائية التي تم إعدادها بشكل عاجل من خلال شركاء العمل من الجمعيات الخيرية العاملة هناك والمعتمدين من السفارة الكويتية في بيروت، وتمثل هذه المساعدات الدفعة الأولى وستليها قريبا دفعات أخرى أن شاء الله.

كما أعلنت إدارة الحملة أيضا أن الحملة ستستمر لتقديم مواد الإغاثة والمساعدات وفق ما تفرضه الأوضاع هناك من احتياجات.

وقد حددت إدارة الجمعية في وقت سابق خطة عمل عاجلة تتضمن التركيز على توفير المساعدات الطبية العاجلة، وكذلك توفير المواد الغذائية، حيث تم البدء فعليا بتوزيع سلال غذائية على المتضررين والمحتاجين هناك.

وتعمل الجمعية بالتنسيق مع الجهات الخيرية المعتمدة في لبنان، حيث تم توفير هذه المساعدات من خلال الشراء المباشر من داخل لبنان، نظراً لتوفر جميع المستلزمات والمواد في السوق اللبناني.