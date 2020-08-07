«الهلال الأحمر» يتبرع بسيارات إسعاف وعيادات نقل الدم للصليب الأحمر اللبناني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر اليوم الجمعة تبرعها بعشر سيارات اسعاف مجهزة بالكامل منها ثلاث مركبات متنقلة متخصصة في سحب الدم لصالح الصليب الاحمر اللبناني.

وقال رئيس بعثة جمعية الهلال الاحمر الى لبنان الدكتور مساعد العنزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان الجمعية بدأت نشاطها الميداني في بيروت بالتبرع باجهزة تنفس لمستشفى «الوردية» في منطقة «الاشرفية» والذي تضرر اضرارا جسيمة نتيجة الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت كما سيقدم المساعدات للاسر المتضررة.

واشار الى ان الهلال قدم اجهزة تنفس ومعدات طبية وكمامات وادوية معقمة بالتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني. واعتبر ان التبرع بسيارات الإسعاف وسيارات نقل الدم يعد امتدادا للإسهامات الإنسانية للهلال الاحمر الكويتي الذي يحرص على تقديمها لاسيما في الظروف الراهنة في لبنان والتي تتطلبها عمليات الاسعاف والانقاذ.

ولفت الى ان فريق الهلال الاحمر الكويتي سيقوم غدا لتقديم المساعدات الى المستشفيات الاخرى المتضررة من الانفجار.

وكانت جمعية الهلال الاحمر الكويتي قد نقلت الى لبنان عبر طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية 36 طنا من التجهيزات الطبية والمعدات الخاصة بالمستشفيات بالاضافة الى الادوية ولوازم الاعمال الجراحية والتجهيزات المتعلقة بفيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» الى جانب حليب للاطفال.