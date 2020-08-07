واشنطن في ذكرى «درع الصحراء»: الكويت حليف لا غنى عنه

– تحرير الكويت يمثل ذكرى مهمة لما يمكن أن تحققه الدول عندما تناضل من أجل الحرية

– باسم الشعب الأمريكي أشارك الكويت في إحياء ذكرى القيادة والشجاعة والتضحيات

أحيت الولايات المتحدة اليوم الجمعة الذكرى الثلاثين لعملية «درع الصحراء» مؤكدة ان دولة الكويت حليف لا غنى عنه بالنسبة للولايات المتحدة”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة قادت ائتلافا من 35 دولة لإطلاق عملية درع الصحراء وقوفا ضد احتلال الكويت بعد الغزو العراقي.

وأضاف “انا نستذكر أولئك الذين قاتلوا جنبا إلى جنب .. ونقر بأن الكويت حليف عزيز لا غنى عنه لأمريكا” مؤكدا أن “تحرير الكويت يمثل ذكرى مهمة لما يمكن أن تحققه الدول عندما تجتمع في أوقات الأزمات وتناضل من أجل الحرية والعدالة”.

وشدد على “ان الصداقة التي تجمع بلاده بالكويت وطيدة للغاية وان شراكتنا تساعد على إضفاء السلام على الشرق الاوسط وجعله اكثر ازدهارا” .

واختتم بومبيو البيان قائلا “باسم الشعب الامريكي أشارك الكويت في إحياء ذكرى القيادة والشجاعة والتضحيات التي قدمها الشعبان قبل ثلاثين عاما”.