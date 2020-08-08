«الطيران المدني»: رحلات «لوفتهانزا» و«الأفغانية» تعود الى مطار الكويت

أعلن مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي، أن شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” ستعود للتشغيل من مطار فرانكفورت إلى مطار الكويت الدولي بواقع رحلة واحدة أسبوعيا وذلك في خطوة لتعزيز التشغيل التدريجي للطيران المباشر بين البلدين ووفقا للاشتراطات التي وضعتها السلطات الألمانية للدخول أو لحركة الترانزيت.

وأضاف الراجحي، أن شركة الطيران الأفغانية ستقوم بالتشغيل بين البلدين بواقع رحلة واحدة أسبوعياً من مطار كابول إلى مطار الكويت الدولي، وذلك لتغطية الطلب من الجالية الأفغانية الراغبة بالسفر ووفقا للاشتراطات الصحية.