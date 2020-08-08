رابع وخامس رحلات الجسر الجوي تصل إلى لبنان

– تحمل 75 طناً من الإحتياجات والمساعدات الطبية الطارئة

تنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وتجسيدا لروح الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، فقد وصلت ظهر اليوم طائرتان من القوة الجوية الكويتية إلى جمهورية لبنان الشقيقة وتعتبر الرحلتان هما الرابعة والخامسة للجسر الجوي، حاملتان الإحتياجات والمساعدات الطبية الطارئة والمواد الغذائية وذلك لتأمينها للمتضررين جراء حادث الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت .

هذا وتأتي هاتين الرحلتين بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الصحة وجمعية الهلال الاحمر الكويتي، والجدير بالذكر أنه قد تم شحن 75 طن من الإحتياجات والمساعدات الطبية الطارئة موزعه على الطائرتين.