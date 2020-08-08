38 ألفًا في القسمين العلمي والأدبي يدشنون العام الدراسي التكميلي 2020/2019

نشرت وزارة التربية على موقعها الإلكتروني فيديوهات إرشادية للطلاب والمعلمين في شأن التعليم عن بعد‪ ‬الذي ينطلق غداً لنحو 38 ألف طالب وطالبة في الصف الثاني عشر للقسمين العلمي والأدبي كشفت خلالها عن كيفية تفعيل الحساب في برنامج تيمز مايكروسوفت ومتابعة الحصص الدراسية على الموقع عبر اسم المستخدم والرقم المدني وكلمة السر وبعدها اختيار برنامج مايكروسوفت تيمز.

وفي حال فوات الحصة يمكن متابعتها لاحقاً من خلال الضغط على أيقونة منشورات، مبينة أنه يمكن سؤال المعلم إلكترونياً أثناء الشرح من خلال الضغط على ايقونة رفع اليد ويمكن طرح السؤال بكتابته في خانة الدردشة وسيقوم المعلم بالرد بعد الانتهاء فيما يمكن الإجابة على اسئلة المعلم عبر الضغط على ايقونة الواجبات بعد الانتهاء من الحصة.

ووجهت الوزارة أبناءها الطلبة إلى تفعيل حساباتهم عبر الدخول على بوابة الكويت التعليمية، ثم الضغط على «الدخول على كلمة السر»، فالضغط على خانة طلاب وإدخال الرقم المدني والرقم المسلسل، وأخيراً الضغط على زر بحث لإنشاء كلمة سر خاصة وحفظها للرجوع لها لاحقاً.