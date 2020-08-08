«الصحة»: طواقم طبية من باكستان لمساعدة كوادرنا الوطنية في احتواء «كورونا»

كشفت مديرة إدارة العلاقات الصحية الدولية في وزارة الصحة د. رحاب الوطيان عن تنسيق يجري حاليا لجلب مجموعة كبيرة من الطواقم الطبية المؤهلة من جمهورية باكستان خلال الفترة المقبلة، وذلك لمساندة ومساعدة الكوادر الصحية الوطنية العاملة في احتواء والتصدي لمرض “كوفيد 19”.

وقالت الوطيان في تصريح صحافي إن الطواقم الطبية الباكستانية متخصصة في العناية المركزة والتخدير والأمراض الصدرية والتمريض.

وأكدت الوطيان أن تجربة الاستعانة بالأطقم الطبية من جمهورية كوبا كانت تجربة ناجحة، مشيرة إلى الاستفادة الكبيرة من هذه التجربة.