«الجامعة»: تغيير المسميات الوظيفية ومسميات الدرجات لأعضاء هيئة التدريس

صرح القائم بأعمال نائب مدير جامعة الكويت للخدمات الأكاديمية المساندة الدكتور عبدالله محمد المطوع بأن مركز نظم المعلومات قد أنهى الإجراءات الفنية الخاصة بتغيير المسميات الوظيفية ومسميات الدرجات لأعضاء هيئة التدريس وفقا لقانون 76 لسنة 2019 بشأن تغيير المسميات من مدرس إلى أستاذ مساعد ومن أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك، وحيث أن التغييرات تكون في الوظيفة والدرجة بدون المساس بالراتب.

وذكر د. المطوع بأن نظام الرواتب والتعيينات في جامعة الكويت يعتمد على نظام الموارد البشرية من شركة أوراكل Oracle وهو نظام متكامل شديد الارتباط بين أجزاءه ويشمل الموارد البشرية والرواتب والخدمة الذاتية وغيرها، مشيرا إلى أن تعديل المسمى الوظيفي ومسمى الدرجة في حد ذاته قد يبدو عملية سهلة واستبدال جملة بجملة أخرى لكن هذا التعديل يؤثر على أنظمة كثيرة مترابطة في نظام الأوراكل ويحتاج إلى مراجعة دقيقة لمعادلات حسابية وأكواد برمجية كثيرة لضمان عدم تأثرها بأي تغيير في المسميات الجديدة وذلك أن نظام الأوراكل يعتمد في حساب الراتب على شاشة التعيين وهي شاشة محورية تحتوي على البيانات الوظيفية والمسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية والسلم الوظيفي الخاص بالموظف وأي تغيير غير مدروس قد يغير في مربوط الدرجة أو الرواتب أو الأنظمة الأخرى المرتبطة بها مثل نظام الإجازات والأرصدة وقواعد الاعتمادات وغيرها.

وأضاف أنه نظرا لحساسية المشروع وبإيعاز من مدير جامعة الكويت بالإنابة، تم إعطاء هذا المشروع الأهمية القصوى وقد انتهى الفريق الفني بمركز نظم المعلومات من جميع الإجراءات الخاصة بتعديل المسميات بالنظام وجاري عمل فحص لمتابعة أي تغييرات على الرواتب مع إدارة الموارد البشرية استعدادا لتطبيق النظام الجديد على رواتب شهر “أغسطس” الحالي لتظهر بالمسميات الجديدة بنهاية الأسبوع الحالي إن شاء الله تعالى.