«الهلال الأحمر» يوزع مساعدات غذائية على الأسر المتضررة من انفجار بيروت

وزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت مواد غذائية وصحية على الأسر التي تضررت جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت.

وقال رئيس وفد الهلال الأحمر الكويتي في لبنان الدكتور مساعد العنزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن الهلال الأحمر الكويتي في الميدان بكافة إمكانياته لتقديم العون والمساعدة سواء كانت طبية وصحية وغذائية ومد يعد العون لكافة اللبنانيين للخروج من هذه الكارثة.

وذكر أن الوفد الميداني للجمعية جال في عدد من المناطق المتضررة وعدد من المستشفيات للاطلاع على الاحتياجات الطبية والصحية، مشيرا إلى أنه قام بتوزيع المواد الإغاثية والمستلزمات الصحية على المتضررين بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني وبالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في لبنان.

وأكد العنزي استعداد الجمعية الدائم لتقديم كافة إمكانياتها للمستشفيات التي بحاجة ماسة للدعم مؤكدا أنها ستتابع جهودها الإغاثية في الأيام المقبلة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي قد نقلت الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية المتنوعة على متن الجسر الجوي الذي أقامته الكويت لدعم لبنان.