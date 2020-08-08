وزير الخارجية يعزي نظيره الأمريكي بوفاة مستشار الأمن القومي الأسبق

– مواقف الراحل سكوكرفت مشهودة تجاه رفض واستنكار الغزو العراقي الغاشم

بعث وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم السبت ببرقية تعزية إلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مايك بومبيو بوفاة مستشار الأمن القومي الأسبق والسياسي الأميركي البارز برنت سكوكرفت.

وأشاد الشيخ أحمد ناصر المحمد في البرقية بمواقف الراحل سكوكرفت المشهودة تجاه رفض واستنكار الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت 1990-1991 والوقوف بصلابة الى جانب الحق الكويتي في موقف مشرف سجله التاريخ.

وقال إن هذا الموقف يظل محفورا بأذهان الشعب الكويتي إجلالا وتقديرا لهذا الرجل وإسهاماته البارزة في تلك الأيام الحالكة من تاريخ دولة الكويت والمنطقة.

وأضاف “وإذ نعزيكم وأسرته ومحبيه نعزي كذلك أنفسنا بهذا المصاب الجلل سائلين الله العلي القدير له بالمغفرة والمسكنة وان يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

وأكد الشيخ أحمد ناصر المحمد على عمق العلاقات التاريخية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الامريكية والقائمة على أسس ومبادئ استراتيجية صلبة عززتها وتعززها محطات وتجارب بارزة عبر مسيرة طويلة من العمل والتعاون المشترك.

ولفت إلى أنه يتوجب عند الحديث عن تلك العلاقات استذكار رجالاتها ومساهمي مجد تاريخها الوثيق بكل فخر واعتزاز ومن أبرزهم الراحل سكوكرفت الذي خدم بلاده عبر عقود أبرزها عمله مع رئيسين أميركيين شهد العالم خلالهما وتحديدا إبان عمله رفقة الرئيس الراحل جورج بوش الأب أحداثا جساما تصدر مشهدها الغزو العراقي الدولة الكويت.