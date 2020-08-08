«الشؤون»: تنسيق مع التعاونيات لإعفاء المبادرين والمستثمرين المتضررين من أزمة كورونا من القيمة الإيجارية

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لشؤون التعاون سالم الرشيدي أن الوزارة ممثلة في قطاع التعاون خاطبت اتحادي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات التعاونية الإنتاجية والثروة الحيوانية لموافاتها حول إعفاء المبادرين والمستثمرين أو تخفيض القيمة الإيجارية للمتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضح الرشيدي في تصريح صحافي أن هذا التوجه يأتي نظرا للظروف الاستثنائية الناتجة عن أزمة انتشار فيروس كورونا ومافرضته من إجراءات احترازية اتخذها مجلس الوزراء ومن بينها وقف نشاط جزئي أو كلي للأنشطة التجارية أثناء فترات الحظر الجزئي والكلي.

واختتم الرشيدي مؤكدا أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع وزارة المالية بإعفاء الجمعيات التعاونية من رسوم أملاك الدولة اعتبارا من 1 / 4 / 2020 وحتى انتهاء الإجراءات الاحترازية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 516 / 2020.