محافظ العاصمة: تركيب حواجز حديدية في «ممشى الصليبخات» لحماية مرتاديه

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن «تركيب حواجز حديدية في ممشى منطقة الصليبخات الساحلي جاء لحماية المشاة وممارسي النشاط البدني من مخاطر مرور السيارات في الممشى»، موضحا أن «المحافظة حرصت بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة على سرعة تركيب هذه الحواجز حفاظا على أرواح مرتادي الممشى وحرصا على خصوصيته والهدف الذي أنشئ من أجله».

جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ الخالد، خلال زيارته لمنطقة الصليبخات وذلك بحضور كل من مدير إدارة هندسة الصيانة في وزارة الأشغال العامة المهندس عايد العازمي، بالإضافة إلى مختار المنطقة وعدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.

وقال الخالد إن تركيب هذه الحواجز الحديدية يساهم في الحفاظ على الممشى كمتنفس رياضي آمن لسكان المنطقة عبر حماية رواده والحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها، مبينا أن المحافظة تحرص بالتعاون مع الجهات المعنية على متابعة كفاءة كافة المرافق والبنى التحتية لجميع مناطق المحافظة ومن بينها مواقع التريض وممارسة النشاط الرياضي.

وأضاف «المحافظة تتابع عن كثب كافة احتياجات المواطنين والمناطق عبر كافة الوسائل المتاحة ومن بينها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتعمل على تلبيتها»، موجها جميع مختاري المناطق بمواصلة متابعة احتياجات المواطنين ومتطلبات المناطق ورفعها على الفور لديوان عام المحافظة لاتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشاد بجهود وزارة الأشغال العامة وسرعة استجابتها لتركيب الحواجز في الممشى، معبرا عن شكره وتقديره لكافة القائمين على إدارة هندسة الصيانة في الوزارة.