سمو نائب الأمير وولي العهد يهنئ رئيسة غيانا بمناسبة انتخابه رئيسا لبلاده

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عرفان علي رئيس جمهورية غيانا التعاونية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتهنئة سموه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية غيانا التعاونية الصديقة متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.