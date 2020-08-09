«التربية» تعلن عن احتياجاتها من المعلمين للعام الدراسي «2020/2021» من التعاقدات المحلية

أعلنت وزارة التربية عن احتياجاتها من الهيئة التعليمية من التعاقدات المحلية للعام الدراسي 2020/2021.

وحددت التربية عددا من الشروط، على النحو التالي:

يشترط الالتزام بشرط الخبرة لقبول مستندات المتقدمين في جميع المواد باستثناء تخصص التربية الموسيقية للإناث وتخصص الديكور للذكور وذلك على النحو التالي:

– ۳ سنوات لذوي المؤهلات الغير تربوية.

– سنتين لذوي المؤهلات التربوية.

يستثنى من شرط الخبرة الفئات التالية:

– حملة شهادة الدكتوراه والحاصلين على تقدير لايقل عن جيد جدا في المؤهل الجامعي.

– حملة شهادة الماجستير والحاصلين على معدل لايقل عن امتياز في المؤهل الجامعي.

– خريجي كلية التربية من جامعة الكويت وخريجي كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من داخل الكويت.

يقتصر قبول غير الكويتيين الذكور حملة مؤهل العلوم على مخرجات كلية التربية الأساسية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من داخل الكويت.

يشترط لقبول تعيين حديثي التخرج غير الكويتيين من كليات إعداد المعلم اجتياز المقابلة الشخصية ولا يستثنى من ذلك أي حالة أو تخصص.

تكون أولوية التعيين بعد قبول جميع الكويتين في التخصصات المطلوبة، لمخرجات كليات إعداد المعلم المحلية للفئات التالية:

1- أبناء الكويتيات.

2- غير محددي الجنسية.

۳- أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.